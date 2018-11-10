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CHP’li belediyeden ağaç katliamı

Tekirdağ Kapaklı’da CHP’li belediye 2016’da törenle 400 fidan dikti. Geçen iki yılda bölgede rant alanları ortaya çıktı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:58
CHP’li belediyeden ağaç katliamı

Tekirdağ'da CHP'li Kapaklı Belediyesi tarafından yeni Hükümet Konağı'nın hemen yanına dikilen 400'e yakın fidanın park yapımı için söküldüğü belirlendi.
Fidanların dikildiği döneme ait fotoğrafları paylaşan AK Parti İlçe Başkanı Salih Bezgin, "15 Mayıs 2016'da burada ağaç dikim töreni düzenlenmişti. Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile beraberdik. O gün birçok bağışçının katıldığı törende ben de 100 ağaç bağışlamıştım. Parklara karşı değiliz ama bize sorulmadan buranın betonlaştırılmasını gayri ahlaki buluyorum. Ufkunuz 2 seneyi kaldırmıyorsa "Ben belediye başkanıyım, bir 5 yıla daha ihtiyacım var" diye karşımıza çıkmayın. 2 sene sonra da park yapacağınız alanı ağaç dikim alanı olarak göstermeyin" dedi.

 KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:58
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  3. katliam
  4. Ağaç
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