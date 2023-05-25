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Sosyal Medya CHP'li belediyedeki maaş krizi ABD'ye taşındı!
Sosyal Medya

CHP'li belediyedeki maaş krizi ABD'ye taşındı!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 18:25:00 - 2023-05-25 18:48:48

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının, ödenmeyen ve eksik yatan maaşları için yaptıkları protestoya ABD'de poster açan kişilerce destek geldi.

CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de yaşanan maaş krizi ABD'ye taşındı.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaşların eksik yatması ve bazı ayların maaşlarının ise hiç ödenmemesi nedeniyle çalışanlar iş bırakmıştı.

Belediye önünde eylem yapan çalışanlar, “Karşıyaka işçisi köle değildir” sloganları atarak CHP'li belediyeyi protesto etti.

ABD'den Karşıyaka çalışanlarına destek

Karşıyaka Belediyesi aylar geçmesine karşın çalışanların maaşını hala ödemedi. Sesini duyurmak isteyen çalışanlara ABD'de marvel karakterlerinin kostümünü giyen kişilerce destek verildi.

Poster açan marvel kahramanları, "Türkiye İzmir Karşıyaka Belediyesi, çalışanlarının parasını ödemiyor. ABD'den yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Karşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemde

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Karşıyaka Belediyesinde işçiler maaşları için eylemde

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