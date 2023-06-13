CHP'li belediyedeki büyük skandala bakanlık el koydu!

CHP'li belediyelerin skandalları bitmek bilmiyor. Yeni skandalın adresi İzmir. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli çifte felaketin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi için inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullandığı tespit edildi.

BELEDİYE TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne inşa ettirdiği toplu konutlar eksik demir ve hatalı beton kullanımı gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

YIKIMINA KARAR VERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı. Başkan Tunç Soyer de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir yer olduğunu belirtip bu bölümün yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, yaşanan skandalın ardından resen inceleme başlattı. Yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. Ayrıca, yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak"