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CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: 20 kişi gözaltında

Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız menfaat sağladıkları öne sürülen 19'u belediye çalışanı 20 kişi gözaltına alındı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:08
CHP'li belediyede yolsuzluk operasyonu: 20 kişi gözaltında

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip neticesi sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19’u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “zimmet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Operasyon kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:08
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