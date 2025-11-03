CHP’li belediyede skandal! Meclis salonu ringe döndü. Sorulara yumrukla cevap verdiler

CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde yapılan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, adeta boks ringine döndü. İYİ Parti grubuna söz verilmemesi üzerine başlayan gerginlik, Başkan Günel’in kameraları kapattırıp canlı yayını kestirmesiyle daha da büyüdü.

“AZİZ İHSAN AKTAŞ” GERGİNLİĞİ

Gerilimin perde arkasında, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında adı geçen isimlerle yaptığı milyonluk ihaleler var.

İddianamelere göre, suç örgütü bağlantılı firmalar 2020-2024 arasında Kuşadası Belediyesi’nden 332 milyon liralık araç ve iş makinesi kiralama ihaleleri aldı!

Bu skandalı meclis gündemine taşımak isteyen İYİ Partili üyelerin soruları ise Başkan Günel tarafından susturuldu.

“SORULARINIZI YAZILI VERİN” DİYEREK KAPI DUVAR

Toplantıda söz isteyen İYİ Partililere, Başkan Günel “Gündem dışı soru soramazsınız” diyerek mikrofonu kapattı. Yazılı önerge talebi de reddedilince salonda tansiyon fırladı. Gerginliği bastırmak için zabıtalar meclis salonuna yığıldı.

SALONDA YUMRUKLU SALDIRI

Tam bu sırada CHP’li Meclis Üyesi Birtan Tütüncü, izleyici bölümünde oturan İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Fikret Erol Avcı’ya yumrukla saldırdı.

Yaşanan olayın ardından ortalık karıştı. Meclis üyeleri ve vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

İYİ PARTİ’DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Behçet Alp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı:

“Kuşadası Belediye Meclis Toplantısında CHP'li meclis üyesi Birtan Tütüncü tarafından, izleyici bölümünde birlikte oturduğumuz İlçe Başkan Yardımcımız Fikret Erol Avcı'ya yumrukla saldırıda bulunulmuştur. Yazıklar olsun!”

GÜNEL SUSUYOR, İDDİALAR BÜYÜYOR

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hem ihale skandalı hem de meclisteki yumruklu saldırı hakkında tek kelime etmedi.

Belediye içindeki ihalelerin “suç örgütü bağlantılı firmalara” gittiği iddiaları karşısında sessiz kalan Günel’in, mecliste eleştirilere “provokasyon” diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.