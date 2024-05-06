  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hani kutuplaştıran AK Parti‘ydi? Bunlar mı demokrat? Yılmaz Özdil Erdoğan'la görüşen Özgür'ü bombaladı

CHP’nin müttefikinin vukuatları bitmiyor! DEM’li Başkanlar Ve Vekillerden İhanet Yarışı

MSB: 7 PYD/PKK'lı etkisiz hale getirildi!

79 yıl sonra ilk ezan! Kariye Camii, cemaatine kavuştu

İsrail gazetesi ‘çok gizli’ diyerek duyurdu: Netanyahu’nun mektubu! Hamas terör örgütü değil devlet

YSK Başkanı Yener: 2 Haziran'da seçimler yenilenecek!

Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama: Nükleer silah kullanılacak

En düşük emekli maaşı belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Her tahmini tutan uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: bakın ne olacak?

“İhanete eşdeğerdir” diyen Erdoğan: Bunun bahanesi olamaz!
Gündem CHP'li belediyede nikah öncesi dua okunmasını engelleyen memur hakkında harekete geçildi
Gündem

CHP'li belediyede nikah öncesi dua okunmasını engelleyen memur hakkında harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2024-05-06 19:52:00 - 2024-05-06 19:55:06

CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait salonda nikah öncesi dua okunmasını engelleyen nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

Mağdura bak mağdura! CHP'li "böcekçi" başkan ne yapmaya çalışıyor böyle?
Mağdura bak mağdura! CHP'li “böcekçi” başkan ne yapmaya çalışıyor böyle?

Medya

Mağdura bak mağdura! CHP'li “böcekçi” başkan ne yapmaya çalışıyor böyle?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü
Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü

Gündem

Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü

Bursa CHP’nin çiftliğine döndü! Bir koltukta baldız, diğerinde yeğen
Bursa CHP’nin çiftliğine döndü! Bir koltukta baldız, diğerinde yeğen

Gündem

Bursa CHP’nin çiftliğine döndü! Bir koltukta baldız, diğerinde yeğen

CHP’nin müttefikinin vukuatları bitmiyor! DEM’li Başkanlar Ve Vekillerden İhanet Yarışı
CHP’nin müttefikinin vukuatları bitmiyor! DEM’li Başkanlar Ve Vekillerden İhanet Yarışı

Gündem

CHP’nin müttefikinin vukuatları bitmiyor! DEM’li Başkanlar Ve Vekillerden İhanet Yarışı

Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı
Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Siyaset

Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Sosyal medya ayağa kalktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23