CHP'li belediyede mobbing görüyordu: İntihar etti!

Aydın Şafak gazetesinin yorum içerikli haberi şu şekilde:

"Edinilen bilgiye göre; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın ağır mobbing içeren sürgünleri sonucu, Nilüfer Altıner isimli kadın personel intihar etti.

49 yaşındaki bir kız annesi Nilüfer Altıner, çalıştığı birimden park ve bahçeler müdürlüğüne sürüldü.1999 yılında Didim Belediyesi’nde işe başlayan Altıner bu sürgün üzerine, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a giderek, “Başkanım emekliliğime bir iki ay kaldı. Ben tek böbrekle yaşıyorum ve engelliyim. Yakın zamanda emekliye ayrılacağım için bana yardımcı olursanız sevinirim” dedi.

Hatice Gençay ise, “Emekliliğine kadar park bahçelerde çalışırsın. Emekliliğini orada tamamlarsın” şeklinde cevabıyla, Altınel'i adeta tersledi.

Yaşadığı travma karşısında şoka giren bir çocuk annesi Nilüfer Altıner, yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki dairesinden kendini aşağıya attı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altıner, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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"Özgür Özel ve yönetim kadrosu Didim'i ne zaman görecek? Anlaşılan, Özgür Özel'li CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha VURDUMDUYMAZ bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız!

İBB Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkez yönetimine yerleştirdiği Yerelden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının "Yardımcısı" Baki Aydöner tarafından "Damatlı" bir şekilde Didim belediye başkanlığına aday yapılan Hatice Totik Gençay, 31 Mart seçimlerinin ardından bayrağı önceki başkan A. Deniz Atabay'dan devir almıştı...

31 Mart seçimlerinin mürekkebi kurumadan Didim belediye başkanı Gençay'ın Damadı (Cem Armutlu) seçimlerin üzerinden 72 saat geçmeden Pop Star Mehtap'ı bile kıskandıracak seviyede Didim'in en meşhur siması oldu!

Biten inşaatlarına oturma izni alacak müteahhitlerle girdiği ilişkilerden tutun, belediyenin çıkacağı ihalelere girecek olan şirketlerle girilen dirsek temaslarına... Hepsinin altından Damat çıktı ve çıkmaya da devam ediyor!

Didim CHP içinde önemli görevlerde bulunmuş yaşlı bir CHP üyesi, seçimlerin üzerinden henüz 15 gün geçememişti ki; Telegram Haber'e şu açıklamada bulunmuştu: "Hatice Hanımda bu damat olduğu sürece, görevinin başında bir yılı zor doldurur!"

Bakın, CHP genel merkezi çok değil, iki elemen göndersin, 24 saat Didim'de minik bir araştırma yaptırsın... O iki görevli eleman Didim halkından duydukları karşısında inanın 2 gün kendilerine gelemezler! Öylesine kirli ilişkileri notlarına alacaklar ki; yazacakları raporu okuyanlar abartısız küçük dillerini yutacaktır! (Aydın Şafak gazetesi, geçen hafta içinde Cem Armutlu'nun da bulunduğu bir grup için Savcılık soruşturması başladığını haberleştirmişti.)

Hal böyle iken; KK döneminde de binlerce defa sorduğumuz şekliyle; Özgür Özel'e ve yönetimine de soruyoruz: "DİDİM'İ SEYRETMEYE NE ZAMAN DOYACAKSINIZ EY CHP'Yİ YÖNETENLER?" Ya da harekete geçmeniz için, Didim belediyesinden kaç tane daha İNTİHAR haberi duymanız gerekiyor? Yahu, Asker ocağında bile teskeresine 3 ay kalan usta askerlere nöbet yazılmıyor!

Bakalım çiçeği burnunda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Belediye emekçisi Nilüfer Altıner neden intihar etti?" sorusuna yanıt bulmak adına, zahmet edip koltuğundan kalkarak Didim'e gelip bu konu üzerinde araştırma yapma cesareti gösterebilecek mi?

Ya da rahatını bozmayıp, kulağının üstüne mi yatacak? Kaynak: Didim: Belediye emekçisi Altıner'i mobbing travması mı intihara sürükledi?