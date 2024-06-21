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Siyaset CHP’li belediyede hamile kadına zulüm
Siyaset

CHP’li belediyede hamile kadına zulüm

Yeniakit Publisher
2024-06-21 11:03:00 -
CHP’li belediyede hamile kadına zulüm

Konu kadın haklarından açıldığında mangalda kül bırakmayan ve kendilerini ‘en demokratik parti’ ilan eden CHP’lilerin maskesi bir kez daha düştü.

 HABER MERKEZİ 

Mersin’in CHP’li Tarsus İlçe Belediye yönetiminin, 5 aylık hamile personeli sürgüne gönderdiği ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde Başkanlık koltuğuna oturan Ali Boltaç’ın, üniversite mezunu Hacer Kaya’yı karnındaki bebek ile çöp toplamakla görevlendirdiği öğrenildi. Satış elamanı olarak girişi yapılan ve belediyeye bağlı Halk Market kadrosunda çalışan Kara’nın hiçbir gerekçe gösterilmeden beden işçisi olarak görevlendirildiği ve güneş altında çalıştırarak çöp toplamaya zorlandığı ifade edildi.

BU ZULÜM İLK DEĞİL

Öte yandan konuyla ilgili gazetemize bilgi veren belediyedeki kaynaklarımız, CHP’li Tarsus İlçe Belediyesinde yaşanan zulmün bununla sınırlı olmadığını belirtti. CHP’li Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın, M.Y. isimli bir diğer çalışanı da 7 aylık hamile ve ayağından engelli olmasına 2 ay boyunca çöp toplamaya zorladığı aktarıldı. Boltaç’ın ayrıca sözde tasarruf adı altında belediyede görevli tiyatroculara da temizlik yaptırdığı bildirildi.

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Yorumlar

ABdula

Beğenmiyorsa istifa etsin belediyeden.

AVCI

BENCE SİZ O HAMİLE KADINI ÇÖP TOPLAMA İŞİNDEN GAZETENİZDE İŞE ALARAK KURTARIN..
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