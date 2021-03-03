CHP'li belediyede bir kişiye 3 makam birden
Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde Ayşe Güven isimli çalışana 3 müdürlük birden verildiği ortaya çıkınca vatandaşlar tepki gösterdi.
Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor.
Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.
Bir kişiye 3 müdürlük
Belediyenin İnternet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık işleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı.
Ayşe Güven isimli şahsın 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.