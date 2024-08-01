CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!

CHP’li Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat'a, adadaki belediye araçlarının plakasız, belediye binasının ise kaçak olduğunu söyleyen Adalar belediye başkanı yardımcısı Fırat Durak'ın girişimleriyle gazeteci Ozan Narman gözaltına alındı. Özgür basın diye sayıklayan CHP adlı köhne oluşumun basın özgürlüğünden kastının ne olduğu sorusu tekrar akıllara geldi.

Görüntülerin kaydedildiği adada vatandaşlarla konuşan Adalar Belediye Başkanı Akpolat, iddialara herhangi bir cevap vermedi. Gazeteci Narman'a "kişisel verilerimi kaydedemezsiniz" şeklinde tepki gösterince Narman, yaptığının hukuk dışı olmadığını ifade etti. Ancak gazeteci Ozan Narman'ın CHP'li yöneticilerin şikayetiyle gözaltına alındığı öğrenildi.