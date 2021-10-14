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Gündem CHP'li belediye 'yanlışlıkla' gerçeği itiraf etti: Başkanın geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek
Gündem

CHP'li belediye 'yanlışlıkla' gerçeği itiraf etti: Başkanın geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek

Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından bir kullanıcının Başkan Erdem Gül'le ilgili yorumuna yanlışlıkla, "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" yanıtı verildi. Yapılan yorum dakikalar içinde silinse de vatandaşın aldığı ekran görüntüsü, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 20:57:00 -
CHP'li belediye 'yanlışlıkla' gerçeği itiraf etti: Başkanın geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün İBB Meclisi'ndeki konuşması Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımın altına bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" diye yorum yapınca resmi belediye hesabı ise "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yaptığı konuşma, Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Belediyenin resmi hesabı: Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek

Konuşma paylaşımının hemen altına bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" diye yorum bıraktı. Adalar Belediyesi resmi sayfası ise bu yoruma çok ilginç bir yanıt vererek "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" ifadelerini kullandı.

Verilen yanıt dakikalar içinde silindi

Bu yanıt resmi belediye hesabı tarafından dakikalar içinde silinirken olayın ekran görüntüsü ise ilk yorumu yazan vatandaş tarafından kaydedildi. Söz konusu vatandaş, paylaşımında şunları söyledi:

"Dün gece Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün konuşması Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yayımlandı. Ben de altına yorum yaptım. Adalar Belediyesi resmi hesabını yöneten şahıs bana cevap yazdı ancak hemen sildi. Ama ekran görüntüsünü çoktan almıştım. Öncelikle Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında. Adam boş beleş yaşayıp bir de maaş alıp hak, hukuk ve adaletten bahsediyor"

 

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