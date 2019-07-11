0553 313 94 23

CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti! “Belediye uyuyor mu?”

Tatilini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçiren FOX Tv sunucusu Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li Belediyeyi eleştirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
CHP’li Belediye Portakal’ı delirtti! “Belediye uyuyor mu?”

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li Belediyeyi sert bir dille eleştirdi.

Yoğun bir sezonu geride bırakan FOX Haber spikeri Fatih Portakal, yaz tatilini geçirmek için İzmir'e gitti.

Çeşme ilçesinde tatiline devam eden Portakal, arka sokaklardaki bakımsızlıktan dert yandı.

"Belediye uyuyor mu?"

Çeşme Ilıca'nın yanı sıra Seferihisar'da da benzer durumun olduğunu yazan Fatih Portakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yapmak için neyi beklediğini sorguladı.

Üniversite yılları

Fatih Portakal, tatili boyunca sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Önceki gün, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasından paylaşmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
  1. Instagram
  2. Fatih Portakal
  3. Fatih Portakal twitter
  4. Çeşme
  5. FOX Haber spikeri Fatih Portakal
  6. CHP
  7. yollardaki bakımsızlık
  8. İzmir
  9. Tunç Soyer
  10. Twitter
  11. tatil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları Güçlendirme" projesi
    1. "Fındık Hasadındaki Kadın ve Çocukları..
    2. İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a..
    3. Kumluca’da ev yangını
    4. 23 yıl önce kaybolan kadının kafatası..
    5. AB'den Doğu Akdeniz tehdidi: Anlaşmayı..
    6. Uzmanlar: “2050 yılında ısı 3,5 ila..
    7. Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede..
    8. Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli..
    9. Erzincan’da tır devrildi: 1 yaralı
    10. Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından..
    11. Tunuslu Aymen Abdennour, Kayserispor'da
    12. Konya’da kontrolden çıkan kamyonet..
    13. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    14. Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim..
    15. TCMB döviz kurları
    16. "Kan ağlayan" Iraklı genç, Türkiye'den..
    17. Şemdinli’de telsiz düzenekli EYP ele..
    18. Ayvalık'taki hortum sitede büyük..
    19. Gençlerbirliği'nde ayrılık
    20. Çinli kadın otobüs şoförünü tekmeledi
    21. Pınar Karşıyaka, Yunus Emre..
    22. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    23. Kendilerini baş komiser olarak tanıtıp..
    24. Fil evin duvarını yıktı, kardeşler..
    25. Konya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1..
    26. Yunanistan'da işsizlik geriliyor
    27. Obez annelerin çocuklarında kanser..
    28. “İmamoğlu’nun bunlara vereceği tek..
    29. Denizli’de, 26 halk kütüphanesinde 379..
    30. Meral Akşener’in Deist yardakçısından..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap