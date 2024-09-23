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Gündem CHP'li belediye Osmanlı mezarlığını yerle bir etti!
Gündem

CHP'li belediye Osmanlı mezarlığını yerle bir etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 16:38:00 -

Mersin’in Silifke ilçesinde Osmanlı’dan kalan mezarlıklar kepçeler ve iş makineleriyle yerle bir edildi.

 yeniakit.com.tr 

3 kıtada at koşturan Osmanlı’yı, “Avrupa’da beyaz kadın peşinde koşturan sapkın insanlar” diye lanse eden CHP şimdi de ecdadımızın mezarını hedef aldı.

Geçmişte, devrim şehidi diye lanse ettikleri ve her sene törenle andıkları Teğmen Kubilay’ın mezarını yıkarak yerine asfalt döken CHP’liler, şimdi de Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Sökün köyünde bulunan tarihi mezarlıkları kepçeler ve iş makineleriyle yerle bir etti.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çevre düzenlemesi bahanesiyle, adeta intikam alırcasına yaptığı çirkin eylem, malum zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan vatandaşlar da CHP’nin ecdad ile hesaplaşmasına sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

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