CHP’li belediye kesenin ağzını açtı! Yılda bir diktikleri heykellere özel bakım parası

Her fırsatta israf, israf diye ağlayan CHP'lilerin en lüzumsuz yerlere yüz binlerce lira para harcaması dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin lüzumsuz masrafları tepki çekti.

Antalya'da bu yıl 61'incisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin sözde simgesi altın rengindeki 'venüs' heykelleri, bakımları yapılarak kentin cadde ve kavşaklarına dikildi.

Yarı çıplak heykelin yalnızca yılda bir kez dikilmesi adına yüz binlerce liranın çarçur edilmesi, CHP'lilerin tasarruf anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.