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Gündem CHP’li belediye kesenin ağzını açtı! Yılda bir diktikleri heykellere özel bakım parası
Gündem

CHP’li belediye kesenin ağzını açtı! Yılda bir diktikleri heykellere özel bakım parası

Yeniakit Publisher
2024-09-23 10:50:00 -
CHP’li belediye kesenin ağzını açtı! Yılda bir diktikleri heykellere özel bakım parası

Yılda bir kez düzenlenen Altın Portakal Film Festivali için Antalya'nın her yerine "venüs heykelleri" dikilmeye başlandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi heykellerin bakımı için kesenin ağzını açtı.

Her fırsatta israf, israf diye ağlayan CHP'lilerin en lüzumsuz yerlere yüz binlerce lira para harcaması dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin lüzumsuz masrafları tepki çekti.

Antalya'da bu yıl 61'incisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin sözde simgesi altın rengindeki 'venüs' heykelleri, bakımları yapılarak kentin cadde ve kavşaklarına dikildi.

Yarı çıplak heykelin yalnızca yılda bir kez dikilmesi adına yüz binlerce liranın çarçur edilmesi, CHP'lilerin tasarruf anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Batsın böyle siyaset

Napalım kardeşim bir tarafta milletin parasını çarçur eden zihniyet bir tarafta görevi olduğu halde karışmayan denetim yapmayan hükümet.

Fsm

Arapcilar, guzel sanatlardan anlamazlar. Cunku dinleri bunlari yasakliyor. İsraf diyor, rte nin harcamalarini gormuyor. Yuzlerce arabayla dolasiyor reyiz. Bu arabalar su mu yakiyor. Saray yaptirdi kendine, ne geregi vardi. Hala birkac yerde kendine saray yaptiriyor.
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