CHP'li belediye "İsraf düzenine son" pankartı açtığı alanda israfın dibine vurdu! "İsraf düzenine son" sloganı atan CHP'nin riyakarlığını gözler önüne seren bir tablo ortaya çıktı. CHP'li Adana ve Ceyhan belediyeleri açtıkları "İsraf düzenine son" pankartı altında israfın dibine vurması tepkiyle karşılandı.

yeniakit.com.tr CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Ceyhan Belediyesi "İsraf düzenine son" pankartı açtıkları yolda israfın dibine vurdular. Konser verdikleri alanın yanından geçen yolu kapatan CHP'li belediye, hem yakıtta, hem trafik sıkışıklığı nedeniyle zamanda, hem de eğlence adıyla verdiği konserde israf riyakarlığını gözler önüne serdi. İşte israf yaparak "israfa son" sloganı atan CHP'nin Adana'daki tepki çeken hali:

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