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CHP’li Belediye haberleşmeyİ ‘kesti’

CHP’li Avcılar Belediyesi, baz istasyonlarının yayınını durdurmak için kabloları kesince vatandaşların iletişimi durdu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:53
CHP’li Belediye haberleşmeyİ ‘kesti’

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, CHP’li Avcılar Belediyesi’nin uygulamalarına tepki gösterdi.

Yapılan ortak açıklamayla, Avcılar’da yaşanan müşteri mağduriyetlerine ilişkin değerlendirme yapıldı. Üç operatörün yayımladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Anayasamızın 22. maddesinde ‘Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir’ ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:53
  1. CHP AVcılar Belediyesi
  2. Vodafone
  3. Turkcell
  4. Türk Telekom
  5. baz istasyonu

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