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Yerel CHP'li belediye becerisizlikte çığır açtı! 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Yerel

CHP'li belediye becerisizlikte çığır açtı! 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

CHP'li Bodrum Belediyesi'nin yaptığı yol, araç geçişi sırasında çöktü. Araçtaki 3 kişi boğulma tehlikesi atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:57:00 -
CHP'li belediye becerisizlikte çığır açtı! 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Bitez Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı.

Patlama esnasında yoldan geçen kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü.

Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonetin içerisinde mahsur kaldı.

3 kişi boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı.

Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Kamyonette önce yoldan geçen başka bir otomobil sürücüsü su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı.

"Gerçekten utanç verici"

Suyun bu şeklide patlayacağını anlayan Selman Öztürk isimli vatandaş “Suya düşen araçtan hemen önce ben geçiyordum. Yolun kabardığını fark ettim. Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissetim. Hızlı bir şekilde yoldan geçtim. Arkamda 2 araç vardı onları da uyardım. İleri gitmek ile geri gitmek arasından kaldı araçlar. Bir kamyonet olmasına rağmen açılan büyük çukurun içerisine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici.” dedi.

Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek “Bir anda yol çöktü kendimizi suyun içerisinde bulduk. Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık içerisinden. 3 kişiydik kamyonette son anda canımızı zor kurtardık. İnşaat işi ile uğraşıyoruz. İşe giderken başımıza bu iş geldi. Allah kurtardı bizi çok şükür.” şeklinde konuştu.

"Kendimizi suyun içinde bulduk"

Kamyonet içerisinde bulunan Saffet Tek de inşaata gitmek için yola çıktıklarını, bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını söyleyerek “Yolu geçerken aniden su patladı. Biz de kendimizi suyun içerisinde bulduk. Bir anda suyun içerisinde bulunca kendimizi şok geçirdik. Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı biz de yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik. Kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. İçerisi ağzına kadar su doldu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz.” dedi.

 

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