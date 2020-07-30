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Siyaset

CHP'li belediye başkanını bitiren fotoğraf

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 20 yıldır CHP tarafından yönetilen ilçede uzun süredir hiçbir şeyin yapılmadığını söyledi. Aras'ın sözlerini yalanlayan görüntü kısa sürede yayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:34:00 -
CHP'li belediye başkanını bitiren fotoğraf

Muğla'nın Bodrum ilçesi özellikle yaz aylarında tatilcilerin 1 numaralı adresi. Resmi nüfusu 176 bin olan Bodrum'da yaz aylarında nüfus 1 milyonun üzerine çıkıyor.

1999 yılından bugüne kadar CHP tarafından yönetilen Bodrum Belediyesi, her yıl birçok sorunla gündeme geliyor. Su sıkıntısı, altyapı sorunları... Birçok sorun yıllardır çözülemedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu konuda adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

CHP kurultayında gazetecilerin bulunduğu çadıra giden Aras, "50 yıldır Bodrum'da hiçbir şey yapılmamış" dedi.

Aras'ın bu sözlerini Hürriyet yazarı Yalçın Bayer köşesine taşıdı.

İlçede bina dikecek yer kalmadı

Bodrum yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum kalırken bölgede hızla devam eden kaçak yapılaşmanın da önüne geçilemedi.

Yılmaz Özdil'in bile kaçak villa yaptırdığı Bodrum'un 2009 ile 2020 yılları arasında yaşadığı değişim böyle ortaya konuldu;

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AĞAÇ DOSTU DEMOKRAT LARABAKIN

medeni çağdaş aydın çivi çakmıyan mellleerrrçok bile
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