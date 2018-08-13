CHP'li belediye başkanından Erdoğan'a tam destek! 'Yanındayız'

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nda, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ve temsilcileri ile yapılan bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Amerika'nın Rahip Andrew Brunson tutuklanmasından sonra yaptığı yaptırımları değerlendirdi. Albayrak, "Türkiye'miz son 1 aydan bu yana, bir ekonomik dalgalanma içerisinde herkes ne olacağını bekliyor. Arkadaşlar, ben her zaman söylüyorum işin siyasal boyutu yok, eğer bu sıkıntıları Amerika bir papaz için yapıyorsa, Amerika'nın karşısında dikilmek yedisinden yetmişe tüm halkımızın boynunun borcudur. Zaten Amerika'yı ben oldum olası sevmedim, gençliğimde de sevmedim. Bizim 68 kuruşa zaten hiç sevmedi ama şimdi sıkıntı içerisindeyiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ETRAFINDA BİRLEŞECEĞİZ"

Başkan Albayrak, bu sıkıntıların partisel olmadığını herkesin ABD'ye karşı birleşmesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durulması gerektiğini belirterek, "Bu sıkıntıyı gene o senin partin bu benim partim değil. Şu anda hükümetin başında Cumhurbaşkanı var, bir hükümet var, bir meclis var, siyasi partiler var. Herkes birleşecek Amerika'ya karşı, İsterse dünya devi olsun buna karşı bütün direncimizi göstereceğiz, Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşeceğiz. Bu iş böyle arkadaşlar. Ama şunu da bilsinler ki öyle dayatmayla, yok ‘ben senin iki tane Bakanlığı'nı doldurdum, sana şunu yaptım' demekle Türkiye hiçbir şeye pabuç bırakmaz. Biz yedi düvele meydan okumuş insanlarız bu Çanakkale en güzel örneğidir. Emperyalist güçlere karşı şehit verirken de biz Türkiye'yi böyle savunduk, her zaman böyle olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Son olarak herkesin sonuna kadar hükümetin yanında olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Eğer bu bir Kurtuluş Savaşı ise bu Kurtuluş Savaşı'nı içerisinde hepimiz sonuna kadar hükümetimizin yanında olacağız. Esnaf camiasının da bu benim düşüncem mi paylaştığını düşünüyorum Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin de daha önemlisi hükümetimizin bir an önce ekonomik krizi azaltarak bu olayı biraz daha sakinleştirmesi gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.