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CHP'li belediye başkanı villa için Kaz Dağları'nı katletti!

Kaz Dağları üzerinden algı operasyonu yapan CHP'nin, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın Kaz Dağları'nda villa yapmak için 2,5 milyon zeytin ağacını kestiği ortaya çıktı. Durumu sosyal medyada ortaya çıkaran tarımcı Mehmet Tülüce'nin sorularına cevap veremeyen Balkan, Tülüce'yi engelledi.

29 Eylül 2019 Pazar 16:10
CHP'li belediye başkanı villa için Kaz Dağları'nı katletti!

Doğal tarımcı yazar Mehmet Tülüce dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi'nin izni doğrultusunda yapılaşmanın Zeus Altarına kadar geldiğini belirtti.

Villaların sahibinin Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'na ait olduğunu iddia eden Tülüce'ye, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan cevap verdi. Yapılaşmayı yalanlamayan Balkan, villaların sadece Aykurt Nuhoğlu'na ait olmadığını, ilk imar izninin ise 2008 yılında AK Parti döneminde verdiğini söyledi.

Tülüce ise villaların 3-4 yıllık mazisi olduğunu iddia ederek, CHP'li Başkanın yalan söylediğini ifade etti.

Zeytinliğin yüksek kotundan dolayı 5 kat yapılaşma kitabına uyduruluyor

Tülüce "Neden mücadele etmediniz, ayrıca Küçükkuyu'da 3 kata izin varken 5 katlı evler yapılırken siz nerdeydiniz?" dedi.

Kaz dağları eteklerinde 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi

Tülüce daha sonraki paylaşımlarında Kaz Dağlarının eteklerinde 2,5 milyon zeytinlik kesildiğini bölgedeki Küçükkuyu Belediyesi olmak üzere tüm belediye başkanlarından hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıf arazisine sahip çıksın

Tülüce, Vakıflar Genel Müdürlüğünü de göreve çağırarak, Küçükkuyu Belediye başkanlığının Gökçetepe mahallesindeki Vakıf zeytinliğinde imara aykırı ve vakıflardan izinsiz almaksızın yol geçirdiğine dair belgeleri yayımladı ve zeytinliğin yüksek kotundan yararlanarak 5 kat çıkılmasının kitabına uydurulduğunu iddia etti.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 16:10
  1. Çanakkale
  2. Vakıflar Genel Müdürlüğü
  3. Kaz dağları
  4. Mehmet Tülüce
  5. CHP
  6. Cengiz Balkan
  7. AK Parti

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