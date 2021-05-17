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Gündem CHP'li belediye başkanı Kemal Şengül hayatını kaybetti
Gündem

CHP'li belediye başkanı Kemal Şengül hayatını kaybetti

Erzincan'ın CHP'li Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:00:00 -
CHP'li belediye başkanı Kemal Şengül hayatını kaybetti

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan ve 11 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'ün, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındığı evinde tedavisine devam edilen Şengül, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Mayıs ayının başında yoğun bakım servisine kaldırılan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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