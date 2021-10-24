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CHP'li Belediye Başkanı kazada yaralandı

Konya'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:40:00 -
CHP'li Belediye Başkanı kazada yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedeviye alındı.

Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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