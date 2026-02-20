  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anadolu’da gönül sofraları kuruldu: İlk iftar kahramanlar ve emanetleriyle! Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk Fenerbahçe’ye evinde ağır darbe Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı! Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız Trump’tan İran’a 10 günlük mühlet: Anlaşma olmazsa kötü şeyler olur! Başkan Erdoğan'dan Tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız ABD'den Türkiye'ye teşekkür
Gündem CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!
Gündem

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kalp krizi geçirdi. Köse'nin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Köse, acil olarak anjiyo işlemine alındı.

Tetkikler sonucunda kalbe giden ana damarda tıkanıklık tespit edilirken, gerçekleştirilen müdahale ile damara stent yerleştirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre operasyonun ardından Köse yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisinin burada sürdüğü öğrenilirken, sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Yetkililer Köse'nin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

Siyaset

Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı
CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı

Gündem

CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası
Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

Gündem

Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23