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Gündem CHP’li belediye başkanı bile isyan etti!
Gündem

CHP’li belediye başkanı bile isyan etti!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili enkaza çeviren 7.7 – 7.6’lık depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay’a giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile tartıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:24:00 -
CHP’li belediye başkanı bile isyan etti!

 Haber Merkezi 

Sahada elleri cepte gezerek provokasyon peşinde koşan, canla başla ter döken gönüllüleri demoralize eden CHP’li Özel’e, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz bile isyan etti. 

Özgür Özel’i azarlayan Başkan Eryılmaz, “Bana daha merhaba demeden ‘seni alanda görmek lazım’ demene ben çok üzüldüm. Beraber milletvekilliği yaptık. Bana moral vermeni, bana sarılıp ‘geçmiş olsun kardeşim’ demeni beklerdim” sözleriyle tepki gösterdi. Özel’in, “dedim” cevabı karşısında sinirlenen Eryılmaz, “Demedin sen bana. Birilerini doldurdun benim yanıma gönderdin. Üzüldüm” diyerek tepkisini sürdürdü.

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