0553 313 94 23

CHP'li Belediye Başkanı, Artı 1 TV olayını anlattı! Toplanan paraları hiç etmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT TV'nin yarı hisselerini almak için harekete geçmesi sonucu, akıllara daha önce paraları buharlaşan Artı 1 TV kanalı geldi. Aylık 400 ila 500 bin lira gideri CHP’li belediyelerden toplayacak olan bu projenin başında ise Toprak ve Özkan var.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:40
CHP'li Belediye Başkanı, Artı 1 TV olayını anlattı! Toplanan paraları hiç etmişler

CHP bir taraftan kurultay için toplanan imzalarla uğraşırken bir taraftan da ‘adaletsiz’ uygulamalarına bir yenisini ekliyor. Ağustosta kapanacağı açıklanan KRT TV’nin yüzde 49 hissesinin alınacağı günlerdir konuşuluyordu. Bu olayın perde arkasında konuşulanlar gün yüzüne çıkarıldı. 

KAYNAK BELEDiYELERDEN

Televizyonun işleyişiyle Tuncay Özkan, finansıyla da Erdoğan Toprak ilgilenecek. Televizyonun kendini idare etmesi için her ay gerekli olan 500 bin lira da CHP’li belediyelerden sağlanacak. Ancak belediyeler bu durumdan rahatsız.

ARTI 1'DE PARALAR BUHAR OLDU

Akşam Gazetesine konuşan bir belediye başkanı çarpıcı açıklamalarda bulundu: Gezi olayları sırasında Artı 1 isimli bir televizyon kanalı vardı. Bunun sahibi bir inşaatçıydı. Erdoğan Toprak partiye hizmet edecek bir televizyon kanalına ihtiyaç duyulduğunu belirterek İstanbul’daki 15 belediye başkanını toplantıya çağırdı. 14 belediye başkanını toplantıya çağırdı. Adalar ve Çatalca belediyelerinde para olmadığı için onlar es geçildi. Her belediyeden 300 bin dolardan az olmamak kaydıyla para toplandı. 1-2 milyon dolar bile alınan belediye oldu. Daha sonra bu televizyon kanalı CHP’ye geçmedi. Paraların akıbeti ise belirsiz!

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:40
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. KRT TV
  4. Tuncay Özkan
  5. Skandal
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • kayıkayı52 dk önce
    ya birde bunları ALLAH muhafaza iktidara neym gelseler noolurdu.para kasalarının hepsi fooossss olurdu.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan anlamlı paylaşım
  1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan anlamlı..
  2. Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
  3. Arsenal'dan Mesut Özil'e jest
  4. Düğün yolunda feci kaza: 1 kişi öldü,..
  5. Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre..
  6. Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı..
  7. Münih Havalimanı kapatıldı! Güvenlik..
  8. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih
  9. Muslera'dan Galatasaray açıklaması!
  10. 3 aylık bebeğini arabada unutup..
  11. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın..
  12. Ağrı'da 2 terörist öldürüldü!..
  13. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı işaret..
  14. Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı
  15. 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  16. Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da..
  17. Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden..
  18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de..
  19. Cami avlusunda uyuşturucudan can verdi
  20. CHP'li Belediye Başkanı, Artı 1 TV..
Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması