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CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:47
CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçti. 2014 yerel seçimlerde CHP’den Gülüç Belediye Başkanlığına aday olup seçilen Demirtaş, yapılan görüşmelerin ardından eşi Işıl Demirtaş ile birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına giderek AK Parti’ye geçtiğini açıkladı.



Bundan sonra yoluna AK Parti ile devam edeceklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç’e bundan sonra AK Parti ile daha fazla hizmet getireceğini söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında, “Bu saatten sonra yolumuza AK Parti olarak devam edeceğiz. Gülüç’teki hizmetlerimizi, yatırımlarımızı daha da hızlandırmak adına devletimizin imkânlarından faydalanmak istiyoruz. İlçe Başkanımız, belde başkanımız ve değerli arkadaşlarımızla beraber daha hızlı hizmet yapmak adına AK Parti’nin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz. Daha öncede AK Parti’deydik, yine AK Partili olarak bu göreve devam etmek istiyoruz. Vekillerimizle, ilçe başkanımızla görüşüp böyle bir karara vardık. AK Parti camiasına ve bizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a hayırlı uğurlu olmasını dileyen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, parti teşkilatı olarak mutlu olduklarını vurguladı. Çakır, “ Gülüç Belediye Başkanımıza öncelikle partimize katılımına şahsına, ailesine, Gülüç’ümüze, Ereğli’mize, Zonguldak’ımıza ve AK Parti’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışkan başkanımız bizden önceki dönemde de zaten AK Parti’nin kadroları içerisinde görev almış değerli bir başkanımızdır. Bugün tekrar yuvamızda görmekten de son derece mutluyuz. El birliği ile belde başkanımızla, belediye başkanımızla el ele vererek büyük hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, bu katılımda milletvekillerimizin, genel merkezimizim, il başkanlığımızın oluruyla, el birliği ile yaptığımız bir teklif neticesinde bu karara varılmıştır” dedi.

Demirtaş’ı parti binasında kalabalık bir grup karşılarken, yapılan açıklamaların ardından Demirtaş ile Çakır bir süre sohbet etti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:47
  1. Zonguldak
  2. AK PARTİ
  3. chp
  4. SİYASET Haberleri
  5. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş

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