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Siyaset CHP'li Belediye Başkan Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı
Siyaset

CHP'li Belediye Başkan Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-21 21:28:00 - 2023-04-21 21:28:32
CHP'li Belediye Başkan Lütfü Savaş'a soğuk duş! Dakikalarca yuhalandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hükümetin inşa çalışmalarını hedef alan ve daha önceki yıllarda kentsel dönüşüme karşı çıktığı bilinen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte düzenlediği mitingde vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü şehirde bugün bir miting düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Türkkan, toplanan kalabalık tarafından dakikalarca yuhalandı.

CHP'li Lütfü Savaş belediye başkanı olduğu Hatay'da dakikalarca protesto edildi. Vatandaşlar, bir otobüsün tepesinde kendilerine hitap eden Savaş'ın adı anons edildikten sonra protestolarının şiddetini artırdı.

"Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın"

Savaş, geçtiğimiz günlerde de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa süreci için yapılan çalışmalara karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı inşaat çalışmalarına yönelik Savaş, "Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kentsel dönüşüme de karşı çıkmıştı

Hatay'da geçtiğimiz yıllarda yapılması planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan Savaş, "Kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Savaş, depremde yıkılan Emek mahallesinde kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemişti.
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