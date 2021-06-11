CHP'li belediye 'az görünüyor' diyerek heykel taşıdı
Heykellere milyon dolarlar akıtan CHP'li belediyede son icraat 'yok artık' dedirtti. CHP'li Edirne Belediyesi, 'az görünüyor' diyerek dev heykeli caddenin ortasına taşıdı.
CHP'li Edirne Belediyesi, dev heykeli az görünmesi nedeniyle caddenin ortasına taşıdı.
CHP'li belediyeler paraları halka hizmet yerine heykellere yatırmaya devam ediyor. Milyon dolarların akıtıldığı heykellerle gündeme gelen CHP, icraatlerine bir yenisini daha ekledi.
Son olarak CHP'li Edirne Belediyesi heykel taşıma çalışması yaptı.
Heykeli caddenin ortasına taşıdılar
CHP'li Edirne Belediyesi, Bedesten Çarşısı önünde duran dev heykeli yerini 'kimsenin görmediği bir alan' diyerek değiştirme kararı aldı. Heykel kent merkezindeki trafiğe kapalı caddenin ortasına taşındı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan taşımanın nedenini 'az görünüyor' olarak açıkladı. "Pehlivanlar" heykeli geçen yıl belediye tarafından kaldırılan Sevda Çeşmesi'nin yerine yerleştirildi.