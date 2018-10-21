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CHP'li belediye arnavut kaldırımına asfalt döktü!

CHP'li Kartal Belediyesi, ilçenin en işlek caddesi olan Atalar'da önce parke taşı döşedi, sonra asfalt döktü. Asfalt işlemi sırasında vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:37
CHP'li belediye arnavut kaldırımına asfalt döktü!

Milyonlarca lira harcayarak yapılan parke taş döşeme işleminden kısa süre sonra üzerine asfalt dökülmesi vatandaşların tepkisi ile karşılandı. Bazı vatandaşlar belediyeyi arayarak "Madem asfalt yapacaktınız neden parke taşı yaptınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Başarısızlık örneği

Belediyeler borç batağındayken, birçok CHP belediyesi maaşları ödeyemezken yapılan bu savurganlık ve iş bilmezlik tam bir başarısızlık örneği olarak gösterildi.

Belediye başkanı böyle savundu

Yapılan işlemi savunan CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz "Bu işlem Atalar caddesindeki esnafın ve kadınların talebi üzerine yapıldı" dedi.

Topuklu ayakkabı bahanesi

Kadınların topuklu ayakkabılarla bu yolda yürüyemediğini ve taşların oynadığını belirten Başkan Öz, yoldan geçen araçların taşları fırlatarak esnafa zarar verdiğini iddia etti. Başkan Öz, "Belediye olarak esnaf ve Kartal'da yaşayan kadınlarımızın bu taleplerine karşılık verip parke taşın üzerine asfalt döktük" diyerek bu işlemi savundu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:37
  1. Kartal Belediyesi

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