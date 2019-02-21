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CHP'li Bekaroğlu, FETÖ elebaşı gibi beddua etti: Allah Belanızı versin

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ankara’da gözaltına alınırken taciz edildiği iddia edilen Merve Demirel ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirirken, "Allah belanı versin" diyerek beddua etti. Bekaroğlu'nun beddua ettiği anlar, akıllara FETÖ elebaşısı Gülen'i getirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:28

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li vekil konuşmasında, gözaltına alınırken tacize uğradığı iddia edilen Merve Demirel konusuna değindi. Bekaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; 'Allah belanı versin' diyerek beddua etti. CHP'li Bekaroğlu, daha önce de 'CHP İl Başkanlarını şehit cenazelerine almayın' talimatını veren Bakan Soylu'ya aynı ifadelerle beddua etmişti. Bekaroğlu'nun toplantıdaki açıklamaları esnasında arka arkaya beddular etmesi, akıllara FETÖ elebaşısı Gülen'i getirdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:28
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