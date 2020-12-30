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Siyaset CHP'li başkanın yalanı ortaya çıktı! "Hayvanları besleyeceğiz" dedi, gerçek anlaşılınca 144 bin TL ceza kesildi
Siyaset

CHP'li başkanın yalanı ortaya çıktı! "Hayvanları besleyeceğiz" dedi, gerçek anlaşılınca 144 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın Gemlik İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, sokak hayvanlarını besleyeceklerini söyleyerek kaymakamlıktan izin aldı. Sertaslan'ın balık tutmaya gittiği ortaya çıktı. Demir ve yanındakilere 144 bin TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:09:00 - 2020-12-30 08:25:49
CHP'li başkanın yalanı ortaya çıktı! "Hayvanları besleyeceğiz" dedi, gerçek anlaşılınca 144 bin TL ceza kesildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama öncesi, kaymakamlığa başvuran belediye başkanı, "ilçeye bağlı Kumla sahiline gidip buradaki sokak hayvanlarını besleyeceklerini" bildirerek, bir grup genç için izin istedi. Kaymakamlık ise izni onayladı. Vatandaşlar evlerinde kısıtlama kurallarına uyarken, Başkan Sertaslan ve ekibinin, yanlarına aldıkları gençlerle birlikte kiralanan bir tekneye binip balık tuttuğu ortaya çıktı.

144 bin lira ceza

Sahilden Kumla'ya gitmek üzere hareket eden tekne, açık denize çıktıktan sonra demirledi. CHP'li Başkan Sertaslan ve ekibi, gençlerle birlikte, bol bol balık avlayıp eğlendi. Teknenin kaptanı, yaşanan bu eğlenceli anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca da olanlar oldu. Fotoğrafları gören Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla olay incelendi. Olayın doğru olduğu belirlenince de teknedekilere 144 bin lira ceza kesildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, Başkan Yardımcısı Bayram Demir daha 11 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişken, belediye başkanı Sertaslan'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Ellerindeki yetkiyi bu şekilde kullanmaları çok manidar" diyen Yiğit, kendilerinin de skandalı sosyal medyada tekne sahibinin canlı yayın yapmasıyla öğrendiklerini belirterek, "Bu durum, icraatta ne kadar boş olduklarını gösteriyor. Laf ile peynir gemisi yürütenler yasakları delmeye de devam ediyor" dedi.

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