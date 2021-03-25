CHP'li başkanın taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına başlandı.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A. ile müşteki D.A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık G.Ö.A., müşteki D.A. ile siyasi parti çalışmalarında tanıştıklarını belirterek, 2 Şubat 2020'de CHP'de gençlik kolları başkanı seçildiğini, bu süreçten sonra parti çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Olay tarihi 12 Mart 2020'de de çalışma yaptıklarını belirten G.Ö.A., şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla partimize ait gençlik evinden çıkmak için hazırlanıyorduk. Şikayetçi de arkadaşlarıyla birlikte geldi. Aynı yöne gideceğimiz için bizimle birlikte gelmek istediklerini söylediler. Birlikte toplam 5 kişi çıktık. Arkadaşları sırasıyla evlerine bıraktım. En son araçta D.A. kaldı. Ben bu sırada telefon görüşmesi yaptım. Konuştuğum kişilerle 30-40 dakika sonra buluşacağım konusunda konuşma geçti aramızda. Müşteki bu konuşmayı duydu. Bu süreyi birlikte geçirebileceğimizi söyledi. Sonrasında Dudullu tepesine gittik. Burada banka oturduk, konuştuk. Aramızda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Benim müştekiye yönelik cinsel içerikli bir konuşmam, teklifim ya da bir eylemim kesinlikle olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Müşteki D.A. ise sanıkla olay öncesinde yakın arkadaş olduklarını ancak aralarında duygusal bir ilişki bulunmadığını ifade ederek, sanıkla parti çalışmalarında ve sosyal hayatta görüştüklerini anlattı.

Olay günü gençlik evinde çalışırken saatin geç olması nedeniyle ayrılmak istediğini dile getiren D.A., "Kalkacağım esnada beni eve bırakacağını söyledi. Teklif kendisinden geldi. Sanık bana 'Biraz daha kal. Ben kızları da seni de bırakacağım.' dedi. Biz gençlik evinden çıktık. Arabada 5 kişiydik. Ben arkada oturdum. En son arkadaş inmeden benim öne geçmemi istedi. Ben de 'Hayır burada iyiyim.' dedim. O da 'Ben senin şoförün müyüm?' deyince ben de ayıp olmasın diye öne oturdum. Sonra Dudullu tepesine gittik. Oturduk sohbet ettik" dedi.

Saat geç olduğu için gitmesi gerektiğini söylediğini ve arabaya bindiklerinde sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten müşteki D.A, "Kendisine ne yapıyorsun, diye tepki gösterdim. Beni evime bırakmasını istedim. O da beni evime bıraktı. Bırakmadan önce sanığa 'Ben bunu hiç yaşanmamış farz ediyorum. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum.' dedim ve yanından ayrıldım. Şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık ve ailesi şikayetten vazgeçmesi için müvekkilime baskı yapıyor

Müşteki D.A'nın avukatı Orkun Kumkumoğlu ise sanık ve ailesinin bir süredir müvekkiline ve ailesine şikayetten vazgeçilmesi için baskı yaptığını iddia ederek, "Müvekkilim şu anda siyasi parti üyesi değildir. Müvekkilimin bu olaydan sonra psikolojisi bozulmuş, halen şikayetçidir. Sanığın ve ailesinin baskıları nedeniyle müvekkilim şu anda evinde ikamet edememektedir. Sanığın delilleri karartmasını önlemek amaçlı tutuklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada, sanık G.Ö.A'nın avukatı ise müşteki D.A'ya neden olayla ilgili neden geç şikayette bulunduğunu sordu.

Müşteki D.A. ise yaşadıklarından çok etkilendiği için şikayet konusunda geç kalmış olabileceğini dile getirerek, "Herkes bana bu soruyla geliyor. Özellikle hemcinslerimin bu soruyla gelmesi çok daha kötü. Ben bu durumu kendim bile kabul edemezken bunları söylemek, bir yerlere müracaat etmek çok zordu. Benim aklımda dava, mahkeme yoktu. Avukatım hukuki süreç konusunda bilgilendirdi ve yanımda oldu. Ben de şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki D.A'nın davaya katılma talebini kabul etti. Sanığın tutuklanmasına yönelik talebi reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, müşteki D.A. ile 12 Mart 2020'de Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve konuştukları anlatıldı.

Müşteki ile sanığın daha sonra araca bindikleri kaydedilen iddianamede, sanık G.Ö.A'nın müşteki D.A'ya rızası dışında sarılıp öptüğü, müştekinin de bu sırada şüpheliyi eliyle ittiği, sanığın, daha sonra gitmek istemesi üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı kaydedildi.

İddianamede, G.Ö.A'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedilerek, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.