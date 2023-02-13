CHPli başkanın oyunu çabuk bozuldu! Erzin'de yıkım olmaması kimin başarısı?

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CHP’ye candaş medya organlarında, sanki onlarca yıldır kendisi veya bir başka CHP’linin belediye başkanı olarak görev yaptığı izlenimi verilen Erzin’de, 2009 ve 2014 dönemlerinde AK Partili belediye başkanının görev yaptığı öğrenildi.

CHP’li başkanın oyunu çabuk ortaya çıktı!

Erzin’de 2009 belediye seçimlerine AK Parti’den Kasım Şimşek’in kazandığı, sonraki 2014 seçimlerinde de yine aynı ismin belediye başkanı seçildiği gerçeği karşısında, bina yıkılmamasını tek başına kendi başarısı imiş gibi gösteren Ökkeş Elmasoğlu’nun yalanı ortaya çıktı.

Erzinliler, "İlçemizde yoğun bir inşaat zaten yok. Dolayısı ile, diğer ilçelerle ilçemizin kıyaslanması baştan yanlış." derken, CHP’li belediye başkanının başarısı hususunda da yanıltıcı bilgi verildiğini belirtiliyor.

İlçe halkı, “Belediyenin internet sitesine bakın. Nasıl çalıştıklarını görün. Vefat edenler başlığı altında, en son 20 Mart 2020’de vefat girişi yapılmış. O günden bu yana, sanki ilçede hiç kimse vefat etmemiş. Kendi adamlarını nasıl allayıp, pulluyorlar, hayret etmemek elde değil" diye konuştular.