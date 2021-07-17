CHP'li başkanın alkol masası: MHP’li AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz
CHP'li Zonguldak Devrek ilçe Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un partililerle birlikte alkol aldığı masada sarf edilen 'MHP’li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz.' sözler büyük tepki çekti.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol aldı.
Başkan Bozkurt partililerle müzik eşliğinde eğlenirken masasındakilerden biri o anları kaydetti.
Kayıtta, Başkan Bozkurt'a ait olup olmadığı belli olmayan bir ses dikkat çekti.
"Çok şanslısınız"
Müzikle karışan ses, “Çok şanslısınız. MHP’li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” ifadelerini kullanıyor.
Söz konusu kayıt daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Paylaşım, kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine yayından kaldırıldı.