CHP'li başkandan skandal cevap: Dağıtmak zorunda değilim size ne!

İzmir Kemalpaşa Belediye'sinin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, CHP'li Başkan Rıdvan Karakayalı, toplanan yardım paralarının akıbetine dair sorulara cevap vermeyip konuyu kapatmaya çalıştı.

"600 bin TL neden dağıtılmıyor?"

Toplantıda AK Partili meclis üyesi, belediye tarafından spor kulüplerine destek için toplanan yardım parasını hatırlatarak, "600 bin lira toplandığı söyleniyor, peki 14 kulübe neden eşit şekilde dağıtılmıyor?" sorusunu yöneltti.

"Dağıtmak zorunda değilim"

CHP'li başkan bu soruya, "Dağıtmak zorunda değilim, maç yok spor yok, herhangi bir maç oynanıyor mu, herhangi bir maç oynanıyor mu, resmi maç var mı?" cevabını verdi.

"Sana ne size ne?"

AK Partili meclis üyesinin bir kez daha "600 bin lira nerede?" sorusunu yöneltmesi üzerine ise CHP'li başkan "Sana ne, size ne?" yanıtını vererek konuyu kapatmaya ve ilgili soruları susturmaya çalıştı.