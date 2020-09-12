CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı

Seçim öncesinde Suriyelilere yönelik nefret söylemi içeren vaatlerde bulunan, seçim sonrası da ilk olarak mültecilere hizmet veren aşevini kapatan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koronavirüsten hayatını kaybeden insanlar hakkında kan donduran sözler sarfetti.

Kentte basın temsilcileri ile bir araya gelen Özcan, koronavirüs dolayısıyla yakınlarını kaybeden ailelerin acılarına adeta tuz bastı.

Bir ayakları çukurdaydı

Gazetecilerin, "Koronavirüsten dolayı kentte kaç kişinin defnedildiğine dair bir rakam paylaşabilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Özcan şu skandal cevabı verdi:

"Son olarak bir rakam alamadım ama yerel basında okudum 40 civarında diye. Ölenlere baktığınızda büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı"

Koronavirüsten ölen insanlara "bir ayağı çukurda" diyen Özcan kan donduran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyle bu rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile bir kaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı"

Kronik hastaları hedef aldı

Kronik rahatsızlığı bulunduğu için rapor alan belediye çalışanlarını da hedef alan Özcan, "Belediye çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'si, 25'i hiç işe gelmedi 4 ay boyunca. İçlerinde KOAH ve astım hastası olanlara sözüm yok. Belediye çalışanlarının üçte birinde rapor var. Şeker hastalığı birçok insanda var. Şeker hastalığı olan esnaf işine devam ediyor. Ama koronadan dolayı 4 ay işe gelmiyorsun. Yüksek tansiyon mesela. Burada bulunan insanların bile belki yarısında vardır bu. Suistimal edildi" diye konuştu.

Merhamet yok

İnsanlıktan nasibini almayan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'den çok sert tepki geldi.

Tanju Özcan'ın karakterini çok iyi bildiğini belirten Küpçü, "Onların mantalitesinde her şey mübahtır siyaset için. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın beyanıdır; 'siyasetin tek güvenli limanı ahlaktır' diye. Bizim medeniyet tasavvrumuzda insana değer, merhamet vardır. Siyaset uğruna slogan cümleler kurup konjonktürel olarak davranmadık ve davranmamak lazım. CHP içinde maalesef Tanju Bey bu konuda çok ilkeli bir siyaset üretmez. Bunlar siyaset üretilecek konular değil. Özünde insan olmalı her şeyin. İnsan oturup düşündüğünde, kendi annen baban olsa aynı refleksi gösterebilir misin? Başımızın tacı evimizin direği olan büyüklerimizle ilgili lakayıt, insani hassasiyetlere yakışmayan edepli ve ahlaklı olmayan açıklama yapmak çok yanlış." dedi.

Hayatını kaybedenlerin insan olduğunu, dünya görüşlerinin ve yaşlarının bir önemi bulunmadığını ifade eden Küpçü, Özcan'ın sözlerinin ahlaktan ve insanlıktan yoksun olduğunu dile getirdi.