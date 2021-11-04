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Gündem CHP'li başkandan kadın işçiye iğrenç ima: Başını mı tuttun?
Gündem

CHP'li başkandan kadın işçiye iğrenç ima: Başını mı tuttun?

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı radyo programında işten çıkardığı bir kadın işçiye çirkin sözler sarf etti. Kendisine yöneltilen "metres" suçlamasını cevaplarken ağzını bozan CHP'li başkan "Başını mı tutmuş" diyerek iğrenç bir imada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:45:00 -
CHP'li başkandan kadın işçiye iğrenç ima: Başını mı tuttun?

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı radyo programında işten çıkardığı bir kadın işçiye çirkin sözler sarf etti. Kendisine yöneltilen "metres" suçlamasını cevaplarken ağzını bozan CHP'li başkan "Başını mı tutmuş" diyerek iğrenç bir imada bulundu. Adana'da yayın yapan Radyo Deva'da canlı yayına çıkan Çetin’in "Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna laf söyleyemezsin. Beş tane metresi var falan filan... Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?" şeklindeki sözleri büyük tepki topladı. Sunucunun "Bu konuyu kapatalım" diyerek araya girmesine karşın edepsizlikte ısrar eden Çetin, "Edebiyle gitsin istifasını versin ayrılsın dedim. Yoksa ben bunları gerekçe gösterip işten ayıracam dedim. Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk. İstifa etmediği gibi milletvekilini, bilmemkimi aratıyor. Dedim kardeşim beni aramayın bu konuyla ilgili” dedi. 

Tanju Özcan da aynı edepsizliği yapmıştı

Bilindiği gibi, geçtiğimiz haftalarda da Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir yayında, yanına gelen başörtülü bir kadının "Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz?" diye yardım istediğini, kendisinin de ”Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" diye cevap verdiğini kahkahalar atarak anlatmış ve büyük tepki çekmişti.

 

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