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CHP'li başkandan İmamoğlu'na şok gönderme! Afişler apar topar kaldırıldı

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in hazırlattığı 'Biz tatil yapmadık' afişi, gelen tepkilerin ardından apar topar toplatıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:34
CHP'li başkandan İmamoğlu'na şok gönderme! Afişler apar topar kaldırıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yaz etkinlikleriyle ilgili yaptırdığı 'Biz tatil yapmadık' afişiyle göreve gelmesinin ardından tatili bir türlü bitmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.

Taşdelen’in 'Biz tatil yapmadık, yaz boyunca 100 bin Çankayalıyı açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturduk' başlıklı afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalı’nın açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu anlatıldı.

​İmamoğlu’na gönderme yapıldığı ileri sürülen afişle ilgili yapılan haberlerde İmamoğlu'nun İstanbul’da sele yol açan yağış sırasında tatilde olduğu öne sürüldü ve reklam panolarının kaldırıldığı belirtildi.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:34
  1. İstanbul
  2. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
  3. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

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