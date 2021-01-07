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Siyaset CHP'li başkana rezil danışman! CHP'li Rafet Yurdakul görüntülü görüşme sırasında…
Siyaset

CHP'li başkana rezil danışman! CHP'li Rafet Yurdakul görüntülü görüşme sırasında…

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının bitmediği CHP’de yeni bir rezalet patlak verdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı Rafet Yurdakul, genç bir kadınla görüntülü görüşme yaparken tamamen soyundu. O görüşmenin ekran alıntıları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 10:27:00 -
CHP'li başkana rezil danışman! CHP'li Rafet Yurdakul görüntülü görüşme sırasında…

Bursa'da genç bir kızı telefonla taciz eden Mete Akyolcular'ı, tacizden haberi olduğu halde kollayan ve 1 yıl sonra Osmangazi İlçe Başkanı yapan CHP'nin İl Başkanı İsmet Karaca, bir kadınla görüntülü görüşme yaptığı sırada çırılçıplak soyunan Rafet Yurdakul'u da danışmanı yaptı.

2020 yılında siyaset arenasında sadece taciz, tecavüz ve sarkıntılık gibi yüz kızartıcı olaylarla yer alan CHP'de bir skandal daha patlak verdi.

Bursa'da yaşayan ve CHP'de çeşitli kademelerde görev alan ve son olarak Yıldırım İlçesi yöneticiliği yapan ve halen parti delegesi olan Rafet Yurdakul, geçen Eylül ayında sosyal medyadan yaptığı duyuruda, CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın siyasi başdanışmanı olduğunu açıkladı. Ancak Yurdakul'un kendisini Bulgaristan'dan arayan bir kadınla görüntülü görüşme yaparken çırılçıplak soyunduğu fotoğraflar ortaya çıkınca, yine sosyal medya üzerinden "İroni yaptım, danışman olmadım' paylaşımı yaptı.

Olay unutulunca yine ortaya çıktı

CHP içinde yaşanan bu skandal kısa sürede örtbas edilince, Rafet Yurdakul yeniden piyasaya çıktı. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, geçen hafta, meclis üyeleri ve bazı ilçe başkanlarını da yanına alarak, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı restorasyonu protesto etmek için, Bursa'nın tarihi yerlerinden biri olan Kozahan'a geldi. Burada bir basın açıklaması yapan Karaca'nın yanında, Rafet Yurdakul'da vardı. Yurdakul'la birlikte kameraların karşısına geçip, açıklama yapmaktan çekinmeyen İsmet Karaca, Bursa'da partili bir genç bir kızı telefonla taciz eden Mete Akyolcular'a da sahip çıkmış ve tacizi bildiği halde olaydan bir yıl sonra Osmangazi İlçe Başkanı yapmıştı.

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