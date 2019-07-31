CHP'li başkan tutuklandı! Suçu pes dedirtti
CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, hakkında 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla tutuklandı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha (27), 7 yıl önce 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan hakkında açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasıyla tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.
CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı 3 Aralık 2018 tarihinden beri yürüten Süleyman Çulha'ya, 2012 yılında işlediği iddia edilen 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Bunun üzerine Çulha hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine 29 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çulha, teslim oldu.
.
YORUM YAZ