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CHP'li başkan tutuklandı! Suçu pes dedirtti

CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, hakkında 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasıyla tutuklandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
CHP'li başkan tutuklandı! Suçu pes dedirtti

CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha (27), 7 yıl önce 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan hakkında açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasıyla tutuklanıp, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nı 3 Aralık 2018 tarihinden beri yürüten Süleyman Çulha'ya, 2012 yılında işlediği iddia edilen 'kredi kartı dolandırıcılığı' suçundan açılan davada verilen 3 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine Çulha hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine 29 Temmuz'da Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Çulha, teslim oldu.
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
  1. CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha

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