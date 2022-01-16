  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı
Siyaset

CHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Kanser rahatsızlığından dolayı tedavi gören ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 17:09:00 -
CHP'li başkan son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayburt İl Başkanı Necip Erel, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Erel için Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedildi

Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Cüneyt Epcim, siyasi parti temsilcileri, partililer, Erel'in ailesi ve yakınları katıldı.
Erel'in cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Esentepe Mahallesi'ndeki Yeni Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, Muharrem Erkek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çelenk gönderdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay