CHP’li Başkan skandal görüntüler için mafya tutmuş!

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini türkü barda kadeh kaldırarak kutladığını ortaya çıkarması, Türkiye gündemini sarstı. Gürkan’ın FETÖ’nün ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş ihanetini Gündoğdu Marşı’nı okuyup darbeci hainlere methiyeler düzerek kutlaması, CHP-İP ve HDP ittifakının gerçek yüzünü de gösterdi. FETÖ destekçisi Gürkan’a tepkiler çığ gibi büyüdü. CHP’den rezalete ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkati çekti.

Hapse girmekten korktu

Gürkan’ın rezaletleri bununla da bitmedi. CHP’li Gürkan’ın, söz konusu ihanet görüntülerini ortadan kaldırmak için yerel gazeteci Şükrü Benli’ye işkence yaptırdığı da ortaya çıktı. Gürkan, 15 Temmuz gecesi sevinç çığlıkları atarken çekilen görüntülerin, hakkında çok suçlama bulunan Benli'nin elinde olduğunu öğrendi. Kaydın yayınlanması halinde darbeyi övme suçundan tutuklanmaktan korktu. Görüntüleri alıp yok etmek için, Bulgaristan'a yerleşen Benli'nin üzerine mafyayı saldı.

Dövüp elektrik verdiler

Türkiye'den gelen kişilerce kaçırılan Şükrü Benli, Svilengrad Savcılığı’na verdiği ifadede gördüğü işkenceyi şöyle anlattı: Darbe gecesi çekilen görüntülerin sende olduğunu biliyoruz’ dediler. Gözlerim bağlı halde 3 saat boyunca dövdüler. Filistin askısıyla asıldım, elektriğe bağlandım. Kadın giysisi giydirilerek coplandım.

Konuşursan ölürsün

Darbe şakşakçısı Gürkan’ın tuttuğu mafya üyelerinin telefonunu gasp ederek görüntüleri aldığını belirten Benli, ardından susması için işkencenin devam ettiğini söylerek sözlerini şöyle sürdürdü: Edirne Belediye Başkanı’ndan özür dilemem, ona beni affetmesi için yalvarmam ve bir daha onunla ilgili tek bir yazı yazmamam istendi. Polise gidersem öldürüleceğimi söyleyerek beni tehdit ettiler. Gürkan, yılbaşı afişlerinde Edirne’nin adını Yunanca ‘Adrianoupolis’ yazdırarak büyük tepki çekmişti.

Görüntüler için para istedi

Yakın arkadaş olan ikilinin arası 15 Temmuz'dan sonra bozuldu. Hakkında çok sayıda dava açılan Benli, iddiaya göre o görüntüler karşılığında para isteyince eski dostlar düşman oldu. Gürkan, görüntüleri mafya aracılığıyla aldı ancak yedeklenen kaydın ortaya çıkmasını engelleyemedi.

Darbe haberini 'imam' mı verdi?

Recep Gürkan'ın, FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’la da yakın ilişki kurduğu ortaya çıktı. Darbenin şerefine kadeh kaldırırken “12 Eylül'de haberimiz yoktu, bu gece var” diyen Gürkan'ın, darbe bilgisini Karaarslan'dan aldığı iddiası gündeme geldi.

Gürkan yargılansın

15 Temmuz Derneği, dün Recep Gürkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında “Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, CHP ya fiilen ya da fikren darbenin içerisindedir. Gürkan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yeniden aday gösterilmesi ise bir başka fecaattır. 15 Temmuz Derneği olarak aziz şehitlerimize, gazilerimize ve meydanlarda mücadele eden halkımıza yapılan bu hakareti şiddetle kınıyoruz. Gürkan, suçu ve suçluyu övmekten yargılanmalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu haberdardı

Edirne Belediyesi’nin bir önceki başkanı olan CHP'li Hamdi Sedefçi, Recep Gürkan'ın FETÖ darbesini övdüğü görüntülerden genel merkezin haberi olduğunu söyledi. Sedefçi, kendisinin de Kemal Kılıçdaroğlu’nu bizzat haberdar etmek için çabaladığını ancak randevu alamadığını söyledi. (Güneş)