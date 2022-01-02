CHP'li başkan sahte içki üreticisi çıktı

CHP her geçen gün yeni bir skandalla gündeme geliyor. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık’ın CHP’ye ait araçta uyuşturucuyla yakalanmalarının ardından; CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk de sahte içki operasyonunda gözaltına alındı. Jandarma, İrfan Göktürk’ün “evinde sahte alkol üreterek sattığı” bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler adrese baskın düzenledi.

Zehir deposu gibi ev

Yapılan aramada 20 litre sahte viski, 12 litre sahte şarap, 5 litre sahte rakı, 10 litre etil alkol, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, imalat esnasında kullanılan 3 varil, 4 bidon, şişe kaplama makinesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Sultandağı’na bağlı Dereçine beldesinin eski belediye başkanı da olan Göktürk hakkında işlem başlatıldı. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz olaydan haberinin olmadığını söylemekle yetindi.

84 kişi öldü

Türkiye genelinde 1-29 Aralık tarihleri arasında sahte içki zehirlenmesi sonucu 84 kişi hayatını kaybetti. En çok vakanın görüldüğü İstanbul’da sahte içkiden 22 kişi can verdi. İstanbul’u 10 ölümle Mersin izledi. Gaziantep’te 8, Kahramanmaraş’ta 5, Antalya, Sivas ve Tekirdağ’da 4’er, Sakarya ve Konya’da 3’er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak’ta 2’şer, Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Uşak ve Aydın’da da 1’er kişi sahte içkiden öldü.

Torbacılar serbest

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları kentte CHP’ye ait 80 HH 110 plakalı minibüste 158,54 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeyle gözaltına alınmıştı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticareti, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyetteki işlemlerinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen Aşık kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.