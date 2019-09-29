0553 313 94 23

CHP'li Başkan katledilen ağaçların hesabını veremedi

Tarımcı Mehmet Tülüce, sosyal medya üzerinden Çanakkale Küçükkuyu İlçe Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın kestiği 2,5 milyon zeytinliğin hesabını sordu.Sorulanlara cevap veremeyen CHP'li Başkan çareyi Tülüce'yi engellemekte buldu.

29 Eylül 2019 Pazar 18:14
CHP'li Başkan katledilen ağaçların hesabını veremedi

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Tarımcı Mehmet Tülüce, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'a sosyal medya üzerinden bazı sorular yöneltti.

Tarımcı Yazar Tülüce, Küçükkuyu Belediyesi'nin izni ile beton yapılaşmanın Zeus Altarı'na kadar geldiğini belirterek, bölgede yapılan villaların da İstanbul Kadıköy eski Belediye Başkanı Akyurt Nuhoğlu'na söyledi. Tülüce'nin bu iddialarına cevap veren Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, villaların sadece Akyurt Nuhoğlu'na ait olmadığını, ilk imar izninin ise 2008 yılında Ak Parti döneminde verildiğini ifade etti.

"Yalan söylüyorsun"

Tarımcı Tülüce, CHP'li Başkan'ın yalan söylediğini söyleyerek, "Villaların 3-4 yıllık mazisi var." dedi ve ekledi:

"Neden mücadele etmediniz? Ayrıca Küçükkuyu'da 3 kata izin varken 5 katlı evler yapıldı. Siz neredeydiniz?"

"2,5 milyon zeytinlik kestiniz"

Tülüce daha sonraki paylaşımlarında Kaz Dağlarının eteklerinde 2,5 milyon zeytinlik kesildiğini açıklayarak, "Bu katliamdan dolayı Küçükkuyu Belediyesi başta olmak üzere tüm belediye başkanlarından hesap sorulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tülüca, Vakıf Zeytinliği'nde imara aykırı gerçekleşen olayın belgelerini de yayınlayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı. Tülüce'nin bu iddialarına cevap veremeyen CHP'li Başkan çareyi onu engellemekte buldu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:14
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Cengiz Balkan
  4. Mehmet Tülüce

YORUM YAZ

  • istanbulluistanbullu18 dk önce
    tarımcının twitter hesabı var olaya bak. gel de inan.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur?
  1. Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm..
  2. Avusturya'da seçimin kazananı belli oldu
  3. İşte Türkiye'nin yeni milli savaş..
  4. İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 30..
  5. Celal Şengör'ün iftirasını yerle bir..
  6. CHP'li Başkan katledilen ağaçların..
  7. Deprem sigortası ( DASK) nasıl..
  8. Deprem sigortası poliçe sorgulama..
  9. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk..
  10. Yarın İstanbul'da hangi okullar tatil!..
  11. Erdoğan alışveriş yaptı! 'Poşet'..
  12. İstanbul depremi vatandaşı panikletti:..
  13. İstanbul depremi vatandaşı panikletti:..
  14. Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?
  15. Son dakika haberi: İstanbul'da yarın..
  16. İstanbul'da deprem nedeniyle yarın..
  17. Af yasası ne oldu? Af yasası ne oldu?
  18. Aykut Kocaman Süper Lig tarihine geçti!
  19. Manchester United Arsenal maçı ne..
  20. Af yasası ile mahkumlar ne zaman..
  21. İstanbul Valiliği açıkladı! O okullara..
  22. İstanbul’da okullar yarın tatil mi 30..
  23. Bein Sports nasıl izlenir? Trabzonspor..
  24. Temel Karamollaoğlu, Kemal..
  25. Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki:..
  26. Pakistan'da silahlı saldırı! Ölü ve..
  27. Meme kanseri için hangi bölüme..
  28. Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman..
  29. İnşaat alanı yakınından geçen genç,..
  30. Anket sonuçları açıklandı! İşte en çok..
Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
İstanbul'da bir deprem daha!
İstanbul'da bir deprem daha!
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!
Yedikleri yemekten zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı!

Günün Karikatürü

28 Eylül 2019
Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz” dedi, kavga çıktı! Apar topar reklama gittiler
Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!
Flaş 'ateşkes' iddiası: Suudi Arabistan diz çöktü!