CHP'li Başkan katledilen ağaçların hesabını veremedi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Tarımcı Mehmet Tülüce, Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'a sosyal medya üzerinden bazı sorular yöneltti.

Tarımcı Yazar Tülüce, Küçükkuyu Belediyesi'nin izni ile beton yapılaşmanın Zeus Altarı'na kadar geldiğini belirterek, bölgede yapılan villaların da İstanbul Kadıköy eski Belediye Başkanı Akyurt Nuhoğlu'na söyledi. Tülüce'nin bu iddialarına cevap veren Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, villaların sadece Akyurt Nuhoğlu'na ait olmadığını, ilk imar izninin ise 2008 yılında Ak Parti döneminde verildiğini ifade etti.

"Yalan söylüyorsun"

Tarımcı Tülüce, CHP'li Başkan'ın yalan söylediğini söyleyerek, "Villaların 3-4 yıllık mazisi var." dedi ve ekledi:

"Neden mücadele etmediniz? Ayrıca Küçükkuyu'da 3 kata izin varken 5 katlı evler yapıldı. Siz neredeydiniz?"

"2,5 milyon zeytinlik kestiniz"

Tülüce daha sonraki paylaşımlarında Kaz Dağlarının eteklerinde 2,5 milyon zeytinlik kesildiğini açıklayarak, "Bu katliamdan dolayı Küçükkuyu Belediyesi başta olmak üzere tüm belediye başkanlarından hesap sorulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tülüca, Vakıf Zeytinliği'nde imara aykırı gerçekleşen olayın belgelerini de yayınlayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı. Tülüce'nin bu iddialarına cevap veremeyen CHP'li Başkan çareyi onu engellemekte buldu.