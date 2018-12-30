0553 313 94 23

CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!

İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıkladı.

30 Aralık 2018 Pazar 16:38
CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, aday adaylığını çektiğini açıkladı.

gercekhaberci.com'da yer alan habere göre Karabağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum” dedi.

"Aday adaylığımı çekiyorum"

CHP’de yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına çevrilmişken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’dan önemli bir açıklama geldi.

Karabağ, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kendi isteğimle, gördüğüm lüzum üzerine aday adaylığımı çekiyorum. Bu zamana kadar yanımda olarak bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim” şeklinde açıklamada bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:38
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    1. “Abazayım gel”in mimarı, Binali..
    2. Münbiç'te 'darbeci Sisi' izleri! BAE..
    3. Çorlu Deresi'ne atık su akıtan..
    4. Belçika'daki Türk kadınlardan Yemen'e..
    5. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    6. Giresunspor, 2 Ocak'ta top başı yapacak
    7. GÜNCELLEME - Kayak merkezinde..
    8. MHP'nin 402 belediye başkan adayı..
    9. Kameralara yansıdı! İstanbul'da sokak..
    10. CHP'li başkan İzmir adaylığından..
    11. Kontrolden çıkan araç şarampole..
    12. MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı..
    13. Yangında ölen Ömriye nine toprağa..
    14. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    15. İstanbul'da sahte içki operasyonu
    16. Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
    17. Adıyaman'da balkondan düşen Suriyeli..
    18. Karla mücadele çalışması yürüten iş..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile..
    20. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili..
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!