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CHP'li başkan istifa etti

CHP Germencik İlçe Başkanı Hasan Toker, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:23
CHP'li başkan istifa etti

Yerel seçim çalışmalarına Aydın’da hızlı başlayan CHP’de bir yanda adaylar açıklanırken, diğer yandan da istifalar gelmeye başladı. CHP Germencik İlçe Başkanı Hasan Toker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

CHP Germencik İlçe Başkanı Hasan Toker, ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Yerel seçimler önü Hasan Toker’in istifası çeşitli yorumlara neden olurken, Toker istifa gerekçesini “Gördüğüm lüzum üzerine” şeklinde özetledi. Bir süredir CHP Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hasan Toker, konuyla ilgili paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine Germencik CHP İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettim. Bundan sonraki dönemde partimizin başarısı için çalışmalarım devam edecektir. Yeni seçilecek ilçe başkanına şimdiden başarılar dilerim” dedi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:23
  1. Aydın
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