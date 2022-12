CHP’li başkan döküldü! Uluslararası karar vericiler böyle mi istiyor?

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir' diyerek geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini hatırlatmıştı.

Aynı başkan şimdi de ‘Cumhurbaşkanı racon kesmesin, birleştirsin’ diyerek Uluslararası karar vericilerin belirlediği kukla bir adayı olması gerektiğini savundu. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kenti ziyaret eden Meclis muhabirleriyle buluştu.

Türkiye’yi normalleştiren bir ismin aday olması gerektiğini belirten Savaş, “Türkiye huzur arıyor. Bütünleşen toplum Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi her şeyin üstesinden gelir. Şu an Türkiye’nin ihtiyacı olan şey ne popülerizm ne de racon kesecek birisi. Kurtarıcı değil, Türkiye’de her rengi bütünleştirecek, her bölgeyi daha saygılı, sevgili hale getirecek, ahenkle yönetecek bir Cumhurbaşkanı lazım.” dedi.