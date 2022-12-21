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Gündem CHP’li başkan döküldü! Uluslararası karar vericiler böyle mi istiyor?
Gündem

CHP’li başkan döküldü! Uluslararası karar vericiler böyle mi istiyor?

Geçmiş aylarda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını ‘uluslararası karar vericiler belirleyecek’ diyen CHP’li Hatay Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’ya racon kesmesinden rahatsız oldu. CHP’li Lütfü Savaş için, 'demek ki emperyalist devletlere racon kesmeyen ve her istediklerini yapan kukla bir aday istiyor' yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 13:49:00 - 2022-12-21 13:53:42

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir' diyerek geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerini hatırlatmıştı. 

Aynı başkan şimdi de ‘Cumhurbaşkanı racon kesmesin, birleştirsin’ diyerek Uluslararası karar vericilerin belirlediği kukla bir adayı olması gerektiğini savundu. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kenti ziyaret eden Meclis muhabirleriyle buluştu.

Türkiye’yi normalleştiren bir ismin aday olması gerektiğini belirten Savaş, “Türkiye huzur arıyor. Bütünleşen toplum Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi her şeyin üstesinden gelir. Şu an Türkiye’nin ihtiyacı olan şey ne popülerizm ne de racon kesecek birisi. Kurtarıcı değil, Türkiye’de her rengi bütünleştirecek, her bölgeyi daha saygılı, sevgili hale getirecek, ahenkle yönetecek bir Cumhurbaşkanı lazım.” dedi.

CHP’li Lütfü Savaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının yurt dışında belirleneceğini itiraf etti
CHP’li Lütfü Savaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının yurt dışında belirleneceğini itiraf etti

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CHP’li Lütfü Savaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının yurt dışında belirleneceğini itiraf etti

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Yorumlar

Putsavar

yani ay em okeeeey diyecek birini ariyorsunuz

Ali baba

Bu da kendini nimete saniyor Domuzda post olmaz sizlerde dost olmaz
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