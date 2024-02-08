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Gündem CHP’li başkan depremzedelere "provokatör" dedi, CHP’li Deniz Zeyrek'ten fırçayı yedi
Gündem

CHP’li başkan depremzedelere "provokatör" dedi, CHP’li Deniz Zeyrek'ten fırçayı yedi

Yeniakit Publisher
2024-02-08 13:32:00 - 2024-02-08 14:17:38

Hatay'daki acılı ailelerin tepkisi hakkında Sözcü TV'de konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "provokatörler' ifadesini kullandı. Gazeteci Deniz Zeyrek CHP'li Savaş'ın bu sözlerine, "Hataylılar için kendinizi yırtmanız gerekir, kendinizi parçalamanız lazım. Acılı insanları provokasyon yapmakla suçluyorsunuz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin birinci yılında bölge halkı anma töreni için toplandı. Deprem şehitleri için toplanan kalabalık, bölgeye gelen CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

YUHALANDI İSTİFAYA ÇAĞRILDI

CHP, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler için Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi.

Acılı Hatay halkı anma gecesi bölgeye gelen Lütfü Savaş'ı yuhaladı. Yüreği yanan aileler Savaş'a istifa çağrısında bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ACILI AİLELERE "PROVOKATÖR" DEDİ

Sözcü TV canlı yayınına bağlanan Lütfü Savaş, Hatay'daki tepkiler hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Savaş'ın "Provokatörler" sözleri sonrasında gazeteci Deniz Zeyrek kendisini sert bir dille eleştirdi.

Zeyrek, "Ben Hatay'ın her yerini dolaştım, sizden hep şikayet duydum. Hataylılar için kendinizi yırtmanız gerekir, kendinizi parçalamanız lazım. Acılı insanları provokasyon yapmakla suçluyorsunuz." şeklinde konuştu.

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