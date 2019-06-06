0553 313 94 23

CHP'li Başkan, belediye işçilerini evini yaptırmak için kullandı

31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin, evinin tadilatı için belediye kaynaklarını kullandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 07:44
CHP'li Başkan, belediye işçilerini evini yaptırmak için kullandı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmangazi (TOKİ) Mahallesi'ndeki evinin tadilatı için belediye kaynaklarını kullanıyor. Evin tadilatında belediye işçilerini çalıştıran Şahin, inşaat malzemelerinin nakliyatını ise belediyeye tahsis edilen resmi araçlarla yaptı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 31 Mart mahallil seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen CHP’li Semih Şahin skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP’li Belediye Başkanı Şahin, Osmangazi (TOKİ) Mahallesinde bulunan Öykü sitesindeki yeni evinin tadilatını belediye bünyesinde çalışan işçilere yaptırdığı ortaya çıktı. Evin tadilat ve tamiratına yönelik inşaat malzemeleri Bilecik Belediyesine ait resmi araçlarla taşındı.

"Malzemeleri belediye araçlarıyla taşıdı"

Belediye çalışanları tarafından yaklaşık 1 haftadır devam eden tadilatın bir an önce bitmesi için Şahin tarafından çalışanlara talimat verildi. CHP’li Şahin’in tadilatını belediye işçilerine yaptırdığı yeni evine kısa süre içerisinde taşınmayı planladığı öğrenildi. Tadilat çalışmalarını AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, deşifre etti. Karabıyık, “Belediye Başkanı Şahin, kiracısını çıkartarak bahçeli evine geçmek istedi. Ancak, tadilat, boya, badana ve bakım gibi tüm işleri belediyeye ait personelle yapmaya başladı. Belediyenin malzemelerini kullandığı yetmedi bir de bu malzemeleri belediye araçlarıyla taşıdı. Tadilat işlemleri de belediye işçilerinin mesai saatleri içerisinde yapıldı” dedi.

"Savunmasını merak etmekteyiz"

Şahin’in önceliğini şehir genelindeki patlayan kanalizasyon ve tamir edilmesi gereken yollara ayırması gerekirken kendi evine ayırdığını söyleyen Karabıyık, “Göğsünü gere gere şehrin yapılması gereken işlerini bıraktırıp işçilere kendi özel işini yaptırmasına diyecek söz bulamıyoruz. Böyle ucuz hesaplara tenezzül ediyor olmasına inanın bir Bilecik evladı olarak çok şaşırdık. Geldiği günden bu yana hak ve adaletten bahseden CHP’li Şahin’in bu konudaki savunmasını merak etmekteyiz?” ifadesini kullandı.

Sabıkası bir hayli kabarık

Bilecik’in yeni belediye başkanı CHP’li Semih Şahin, skandalları bunlarla sınırlı değil. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’na, “O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey” dedi. 31 Mart mahalli seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez belediye binasındaki Osmanlı dönemine ait minyatür ve gravürleri duvardan kaldırdı. Şeyh Edebali Üniversitesinde bulunan Öğrenci Otağı’nda öğrencilere verilen ücretsiz çorba ve çay ikramını kaldırdı. Bu da yetmedi Öğrenci Otağının kapısına kilit vurdu. Otağın kapatılmasına öğrenciler büyük tepki gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 07:44
  1. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
  2. 31 Mart mahallil seçimleri
  3. CHP’li Semih Şahin
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya, sabaha depremle uyandı
    1. Trakya, sabaha depremle uyandı
    2. CHP'li Başkan, belediye işçilerini..
    3. Tekne motor hırsızı yakalandı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri..
    5. Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan..
    6. 06.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın..
    8. Bakırköy’de tren raylarına atlayan bir..
    9. Binali Yıldırım, hemşehrilerine hitap..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların..
    11. Hakkari’de bir asker şehit oldu
    12. Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    13. Ecrin’in üvey amcası darp edildi
    14. Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka..
    15. Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu..
    16. Alman polisinden insanlık dışı..
    17. Adana’da yol kenarında erkek cesedi..
    18. İsrail Gazze'deki avlanma mesafesini..
    19. Araç kasasındaki ilaçlama motoru alev..
    20. Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk..
    21. Fatih Terim’den ’şampiyonluk’ vurgulu..
    22. Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren..
    23. YSK Başkanı Güven: “13 seçim müdürü..
    24. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    25. YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019..
    26. Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    27. YSK Başkanı Güven'den İstanbul..
    28. Danimarka’da seçimin kazananı sol..
    29. Ordu'da baba-oğul bıçaklandı
    30. YSK Başkanı'ndan İstanbul seçimi için..
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    Programdan programa koşan Yargıtay'ın 'Gezici' hakiminden ajitasyon: Beni Erzurum'a ölüme gönderiyorlar
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!