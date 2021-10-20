CHP'li Barış Yarkadaş, Gezici Ali Koç'un 'hak'kını teslim etti!

CHP yandaşı KRT TV'de konuşan eski CHP'li Milletvekili Barış Yarkadaş, Gezi Parkı provokasyonu sırasında hükümeti devirmeye çalışan eylemcilere Divan Otel'in kapılarını ardında kadar açan Gezici Ali Koç'a destek verdi.

Türkiye'de "burjuvaziyi" eleştiren ve bu yüzden, "TÜSİAD'çılara kızgınım" diyen Barış Yarkadaş, şunları söyledi:

"Tek cesur çıkış, hakkını yemeyeyim Ali Koç'un Gezi olaylarında Divan Otel'i açması oldu. Hiç beklediğim bir davranış değildi. Polis bize gaz sıktığında hepimiz Divan Otel'e sığınıyorduk. Burjuvazinin son 25 yıldaki en cesur çıkışı nedir, derseniz, Ali Koç'un Gezi olaylarında Divan Otel'i açmasıdır derim. Aklıma başka bir şey gelmiyor."